В Днепре открыто три производства по фактам нарушений на местных выборах, в том числе и из-за сообщений о ярмарках с агитацией

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22.11.2020, 18:10, Новости дня

Правоохранители открыли три уголовных производсьва по фактам нарушений во втором туре местных выборов в Днепре. Об этом сообщила пресс-служба областной полиции 22 ноября.

По состоянию на 15.00 правоохранители получили 108 сообщений о возможных нарушениях на выборах.

Два производства открыто по ч.1 и ч. 3 ст. 158-3 Уголовного кодекса (фальсификация, подделка, похищение, повреждение или уничтожение избирательной документации).

“В рамках расследования первого факта будут установлены обстоятельства исчезновения печати избирательной комиссии на одном из участков в Амур-Нижнеднепровском районе. По второму нарушению полицейские расследуют факт подписи протокола о подсчете голосов избирателей до его окончательного заполнения, обнаруженный на избирательном участке в Новокодацькому районе Днепра”, – говорится в сообщении.

Кроме этого, полицейские открыли производство для проверки сообщения, что в Днепре работают ярмарки с агитацией за кандидата на пост мэра. Производство открыто по ч. 2 ст. 160 Уголовного кодекса (подкуп избирателя).

22 ноября в 11 украинских городах проходит повторное голосование на выборах. В Днепре кандидатами на выборах мэра являются предприниматель, секретарь Днепровского горсовета Загид Краснов и нынешний мэр Борис Филатов.

Местные выборы по всей территории Украины, кроме аннексированного Крыма и оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, прошли 25 октября. Граждане Украины избирали городских, сельских и поселковых голов, а также депутатов областных, районных, городских, сельских и поселковых советов. Выборы впервые прошли согласно новому Избирательному кодексу – по пропорциональной системе с открытыми списками. По информации Центризбиркома, явка избирателей в первом туре составила 36,88%.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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