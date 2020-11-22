 

Археологи нашли в Помпеях останки двух погибших от извержения вулкана Везувий. Это могли быть раб и его хозяин

22.11.2020, 18:10, Новости дня

Итальянские археологи нашли останки двух мужчин, погибших почти две тысячи лет назад в результате извержения вулкана у древнеримского города Помпеи. Остатки принадлежали рабу и его хозяину, сообщили в министерстве культуры Италии 21 ноября. 

Находку обнаружили во время раскопок на древней вилле Сауро Бардато в районе Чивита Джулиана, в 700 метрах к юго-западу от центра Помпей. Богатый житель Помпей и его раб могли умереть в 79 году нашей эры во время извержения Везувия, предположили археологи.

Один из найденных мужчин был на момент смерти в возрасте от 30 до 40 лет ростом около 1,62 метра. Под шеей мужчины археологи нашли остатки длинной шерстяной накидки, что указывало на его высокий статус.

Другой умерший был возрастом от 18 до 23 лет и ростом 1,56 метра. Исследователи заметили, что у мальчика были повреждены позвонки, не характерные для такого возраста. Мальчик носил короткую тунику.

По мнению министра культуры Италии Дарио Франческини, такая необычная находка показывает, что Помпеи – невероятное место для исследований. 

“Предстоит раскопать еще более двадцати гектаров – это большая работа для археологов сегодня и в будущем”, – сказал он.

Помпеи – древнеримский город вблизи итальянского Неаполя. Он оказался погребенным под вулканическим пеплом после извержения вулкана Везувий 24 августа 79 года нашей эры.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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