Закрытые из-за акции протеста станции минского метро возобновили работу

22.11.2020, 17:44, Новости дня

Станции метро Минска, которые были закрыты в воскресенье в связи с акциями протеста, вновь начали работу, сообщил Минский метрополитен.

«В 16.10 все станции метро открыты для пассажиров. Метрополитен работает в штатном режиме. Приносим извинения за доставленные неудобства», – говорится в сообщении в Telegram-канале метрополитена.

Из-за акций оппозиции были закрыты десять станций метро: «Площадь Ленина», «Октябрьская», «Площадь Победы», «Площадь Якуба Коласа», «Немига», «Купаловская» и все четыре станции третьей линии.

В воскресенье в Минске проходит очередная акция оппозиции. Митингующие собрались в своих дворах, а после выдвинулись к районным точкам сбора. Затем оппозиционеры прошли совместным маршем в центр столицы.

Ранее сообщалось о применении силовиками светошумовых гранат в районе Каменной Горке в Минске.