Закрытые из-за акции протеста станции минского метро возобновили работу
22.11.2020, 17:44, Новости дня
Станции метро Минска, которые были закрыты в воскресенье в связи с акциями протеста, вновь начали работу, сообщил Минский метрополитен.
«В 16.10 все станции метро открыты для пассажиров. Метрополитен работает в штатном режиме. Приносим извинения за доставленные неудобства», – говорится в сообщении в Telegram-канале метрополитена.
Из-за акций оппозиции были закрыты десять станций метро: «Площадь Ленина», «Октябрьская», «Площадь Победы», «Площадь Якуба Коласа», «Немига», «Купаловская» и все четыре станции третьей линии.
В воскресенье в Минске проходит очередная акция оппозиции. Митингующие собрались в своих дворах, а после выдвинулись к районным точкам сбора. Затем оппозиционеры прошли совместным маршем в центр столицы.
Ранее сообщалось о применении силовиками светошумовых гранат в районе Каменной Горке в Минске.
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