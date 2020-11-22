 

Белый дом: Договор по открытому небу устарел, а РФ его нарушала

22.11.2020, 17:44, Новости дня

Соединенные Штаты более не участвуют в Договоре по открытому небу, который, по их мнению, устарел, сообщил в воскресенье советник Белого дома по национальной безопасности Роберт О’Брайен.

«Сегодня наступают шесть месяцев с того момента, когда Соединенные Штаты направили уведомление о выходе из Договора по открытому небу. Мы больше не являемся стороной этого договора, который РФ годами грубо нарушала», – написал он в своем Twitter.

Советник Белого дома также добавил, что президент Дональд Трамп всегда ставил Америку на первое место, когда речь шла о выходе из «устаревших договоров и соглашений, которые были выгодны нашим оппонентам в ущерб нашей национальной безопасности».

Напомним, 21 мая президент США Дональд Трамп объявил о намерении Вашингтона выйти из ДОН, позволяющего участникам соглашения совершать облеты территорий друг друга для наблюдения за военной деятельностью. В письменном заявлении госсекретарь США Майкл Помпео пояснил, что решение вступает в силу через шесть месяцев, считая от 22 мая, то есть 22 ноября.

В МИД России заявили, что Москва будет добиваться твердых гарантий выполнения государствами, оставшимися в Договоре, их обязательств.

Руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов не исключил, что США будет участвовать в ДОН при новой администрации.



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