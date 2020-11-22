Противогололедную обработку тротуаров и опасных участков дорог начали в Москве

22.11.2020, 17:44, Новости дня

Противогололедная обработка тротуаров, дворов и опасных участков дорог начата в Москве из-за снегопада, сообщила пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.

«С началом снегопада городские службы проводят противогололедную обработку тротуаров и дворовых территорий и опасных участков дорог – мостов, тоннелей, набережных, эстакад, путепроводов, крутых подъемов и спусков, площадок торможения у остановок общественного транспорта», – говорится в сообщении ведомства в Twitter.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд спрогнозировал для москвичей первую метель 22 ноября. Синоптик добавил, что к понедельнику снежный покров может вырасти до пяти сантиметров, однако выпавший снег вряд ли сформирует по-настоящему устойчивый снежный покров.