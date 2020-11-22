 

“Папа умер, его больше нет”: вдова скончавшегося от коронавируса блогера рассказала детям правду

22.11.2020, 17:30, Разное

За жизнью блогера Софии Стужук следят более пяти миллионов подписчиков. Когда ее муж заразился коронавирусом, все надеялись на благополучный исход. Но отец троих детей имел давние проблемы с сердцем. Неожиданно у него начались осложнения. Он пережил клиническую смерть и впал в кому, из которой уже не вышел. Он умер 16 октября.

В самый трудный момент жизни популярной семьи подписчики заваливали молодую вдову словами поддержки. Теперь ей, кажется, снова нужна помощь.

В своем “Инстаграм” София Стужук рассказала, что ей пришлось объяснять старшему ребенку, почему папа не придет на его день рождения. Мальчик стал задавать много вопросов об этом и на день рождения попросил папу…

25-летняя София решилась и рассказала четырехлетнему Давиду всю правду. По ее словам, сын все понял. “Объясняю, что папы больше нет, он умер… Мне было явно больнее, чем ему”, – поведала София Стужук.

Многодетная мама удивилась, что этот вопрос заинтересовал детей именно сейчас. По ее словам, такого вопроса не возникало больше месяца. Средняя дочь Лола просто каждый день искала папу повсюду, а младший годовалый ребенок, конечно, ничего не понимал.



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