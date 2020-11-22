Онколог Мяснянкин назвал вызывающие рак продукты

22.11.2020, 17:28, Разное

Онколог Михаил Мяснянкин пояснил о продуктах, которые могут вызывать рак. По его словам, в ряде случаев еда является потенциально опасной.

Как заявил врач, вина лежит не на каком-то конкретном продукте, а способе его приготовления. Сама по себе обычная еда не способна провоцировать онкологические заболевания. Риск существует в случае поступления в организм канцерогенов. Последние пагубно отражаются на состоянии ЖКТ и слизистой, поэтому может развиться рак.

Мясо люди зачастую жарят на подсолнечном масле. Если оно используется несколько раз, то начинают накапливаться канцерогенные вещества.

Мяснянкин посоветовал полностью исключить из рациона алкоголь. Употребление этих напитков увеличивает риск развития онкологии. Алкоголь оказывает негативное влияние на организм по аналогии с канцерогенами.

Здоровый человек при составлении плана питания должен исключить из него обилие жиров и сахара. Сами по себе эти продукты не являются канцерогенными, но они провоцируют иные патологии, в частности те, которые затрагивают эндокринную систему. В результате у организма нет возможностей сопротивляться онкологии, если она появится.

Есть еда, которая считается антиканцерогенной. В этот список попали фрукты, овощи, зелень. Перед употреблением данную пищу необходимо тщательно промывать, в холодильнике нужно обеспечить ее правильное и безопасное хранение.