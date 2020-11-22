 

“Известны аналогичные примеры”: Вирусолог рассказал об эффективном способе снижения уровня заражения коронавирусом

22.11.2020, 17:28, Разное

Российский ученый-вирусолог Александр Чепурнов дал интервью одному из отечественных изданий, в котором поделился размышлениями по поводу методологии снижения уровня заражения коронавирусом. По мнению эксперта, ощутимый эффект может дать введение в человеческий организм определенных дополнительных белков.
Как объяснил специалист, представляющий Институт клинической экспериментальной медицины СО РАМН, речь идет о белках АСЕ2, которые, в теории, способны реально производить нейтрализацию вирусов. При этом, по словам эксперта, белки АСЕ2 создают некое подобие отвлекающей приманки для SARS-CoV-2. На данный момент пока не вполне понятна цена реализации такого механизма в финансовом выражении, однако вирусолог выразил уверенность, что подобный эксперимент стоит попробовать провести.

Ученый напомнил: биология в целом и вирусология в частности уже имели аналогичные примеры, предполагающие возможность такой нейтрализации, блокирующей совокупность рецепторов вируса.

Как вакцину это использовать невозможно, а как препарат для лечения коронавируса – наверное, да. Это как минимум понизит уровень заражения“, – резюмировал Александр Чепурнов. Об этом пишет Ura.news.



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