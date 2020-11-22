Появились первые фотографии Михаила Ефремова из белгородского СИЗО

22.11.2020, 17:28, Разное

В Сети появились первые фото осужденного актера Михаила Ефремова из белгородского СИЗО. Там народного артиста поместили на карантин после этапа.

На днях изолятор посетил священнослужитель Белгородский и Старооскольский Иоанн. Он провел службу в храме, который находится на территории СИЗО. На мероприятии находился не только Михаил Ефремов, но и руководство учреждения, а также осужденные из хозяйственного отряда. Снимки с богослужения появились на сайте епархии.

У осужденных была возможность исповедоваться и причаститься. Кроме того, читалась проповедь о защите от COVID-19. Напоследок отец Иоанн передал в дар СИЗО телевизор.

Напомним, месяц назад в Мосгорсуде была рассмотрена апелляция, поданная Михаилом Ефремовым и его адвокатами. Служители Фемиды уменьшили срок отбывания наказания на полгода – до 7,5 лет.

Известно, в колонии Михаил Ефремов будет пребывать в тех же условиях, что и остальные. В руководстве учреждении рассказали, что актер не особо интересуется спортом, зато быстро и много читает. Одной книги знаменитости хватает на два дня. В камере есть телевизор, который Михаил Олегович смотри регулярно. Согласно закону, ему разрешены звонки по таксомату, соответствующую карточку артист уже купил. Михаил Ефремов по желанию может организовать целый театр для осужденных и проводить с ними творческую работу. В колонии артиста никто нагружать не собирается, принимая во внимание его возраст и состояние здоровья.