 

Из-за мутации коронавируса одной вакцины может оказаться недостаточно

22.11.2020, 16:34, Разное

Учёные разных стран мира пытаются разработать эффективное средство от коронавируса. Однако, как заявляют исследователи Кембриджского университета, мутации Covid-19 могут привести к тому, что одной вакцины будет недостаточно для защиты от этого заболевания.
Сотрудники научной группы Кембриджского университета выявили уже как минимум три новых модификаций Covid-19. Вследствие постоянных изменений внутри клетки с инфекцией будет все сложнее бороться. Остановить распространение опасного недуга одной вакциной сейчас невозможно, уверены ученые. Для того чтобы не допустить дальнейшего заражения населения Земли, следует использовать одновременно несколько вакцин. Их состав будет учитывать все происходящие в вирусных клетках изменения. Таким образом станет возможным уничтожить новые штаммы. Для обнаружения различных патогенов учёные применили методику филогенетической сети. Она включала отслеживание эволюционных отношений этапов трансформации коронавируса и их отличий.

Выделенные образцы мутаций исследователи поделили на группы, в которых исходным был образец, выявленный изначально в Ухане у летучих мышей. Кроме того, этот же тип был зафиксирован у пациентов в США. Тип В нашли у жителей Уханя, а также у больных из Восточной Азии. В европейских странах исследователи выделили тип С, при этом все выявленные виды Covid-19 продолжают мутировать и дальше. Тщательное исследование процесса мутаций поможет человечеству преодолеть дальнейшее развитие опасной инфекции.



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