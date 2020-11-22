Силовики задержали более 90 человек на акциях протеста в Беларуси

22.11.2020, 16:22, Новости дня

В Беларуси на воскресных акциях протеста задержали уже 92 человека. Об этом свидетельствуют данные лишенного аккредитации в Беларуси правозащитного центра “Весна”. Список задержанных периодически обновляется и дополняется.

Больше всего задержаний силовики провели в столице Беларуси Минске, где проходит “Марш против фашизма”. Людей задерживали также в Боровлянах (Минская область), Новополоцке (Витебская область), Заславле (Минская область) и Пинске (Брестская область).

В столичном микрорайоне Каменная Горка задержали реаниматолога Змитера Салошкина и его несовершеннолетнего сына Якуба. Позже их выпустили, на Салошкина старшего составили протокол. Известно о задержании медсестры Республиканского центра детской хирургии в Минске Екатерины Волк-Карачевской.

Кроме того, в Минске задержали солиста группы “Петля страсти” Илью Черепко-Самохвалова, в Заславле задержали 83-летнего Максима Радзина.

Против людей, стоявших в районе метро “Каменная Горка” силовики применили спецсредства, пишет “Радыё Свабода”. В другом сообщении издания уточняется, что возле этой станции неизвестные стреляли в воздух в толпе протестующих. Были слышны взрывы, но люди не убегали.

ВИДЕОВидео: Радыё Свабода / YouTube

В прошлое воскресенье, 15 ноября, силовики жестко разгоняли протестующих. Они применили против собравшихся на улице Пушкинской в Минске светошумовые гранаты и слезоточивый газ. 9 ноября на массовых акциях протеста в Беларуси ОМОН и полиция задержали 1023 человека.

С 9 августа в Беларуси не утихают массовые акции протеста несогласных с результатами голосования на выборах президента. По официальным данным, победу в них одержал Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей (он руководит страной с 1994 года). Второе место с 10,1% голосов заняла белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

Известно еще об одном погибшем, Романе Бондаренко, в результате стычки неизвестных в масках с местными жителями. Конфликт произошел из-за бело-красно-белых ленточек. В Следкоме Беларуси заявили, что погибший был пьян. В комментарии изданию TUT.BY врачи сказали, что в организме Бондаренко было ноль промилле алкоголя.

Лукашенко 23 сентября вступил в должность президента. Впервые в истории Беларуси церемонию инаугурации не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.

Евросоюз 2 октября ввел ограничительные меры против 40 лиц, ответственных за фальсификацию результатов президентских выборов и насильственное подавление мирных протестов. 6 ноября ЕС ввел санкции против Лукашенко, который считает себя президентом Беларуси, и еще 14 белорусских чиновников. К санкциям присоединилась Украина. После убийства Бондаренко Евросоюз пригрозил Беларуси новыми санкциями.