 

В ЦИК назвали явку на местных выборах в Украине на 13.00

22.11.2020, 16:22, Новости дня

По состоянию на 13.00 22 ноября явка на выборах городских голов в 11 украинских городах составляла 12,70%. Об этом сообщила пресс-служба Центральной избирательной комиссии в Facebook.

“Если сравнить с повторным голосованием на прошлой неделе, то явка увеличилась почти на 2%. По состоянию на 13.00 15 ноября явка составляла 10,78%”, – отмечают в ЦИК.

Самая большая явка была в Славянске Донецкой области – 18,14%. Там местная общественная организация запустила розыгрыш iPhone 12 среди тех, кто сфотографируется возле избирательной урны.

Явка в остальных 10 городах следующая:

Днепр – 13,24%;
Никополь (Днепропетровская область) – 12,91%;
Львов – 12,89%;
Бердянск (Запорожская область) – 12,38%;
Ровно – 12,35%;
Николаев – 12,26%;
Ужгород – 12,19%;
Черкассы – 11,59%;
Дрогобыч (Львовская область) – 11,46%;
Полтава – 11,15%.

https://www.facebook.com/UACEC/posts/1260961280952953

Местные выборы по всей территории Украины, кроме аннексированного Крыма и оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, прошли 25 октября. Граждане Украины избирали городских, сельских и поселковых голов, а также депутатов областных, районных, городских, сельских и поселковых советов. Выборы впервые прошли согласно новому Избирательному кодексу – по пропорциональной системе с открытыми списками.

По информации Центризбиркома, явка избирателей в первом туре составила 36,88%, во втором – 24%.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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