«Не менее трёх всплывающих окон, занимающих как минимум 80% экрана»: в Google рассказали о новых требованиях к уведомлениям о Cookie

22.11.2020, 16:03, Разное

В 2021 году Google обновит алгоритм ранжирования сайтов. Представители компании рассказали об обязательных требованиях по защите персональной информации граждан Евросоюза (GDPR) и изменениях стандарта информирования посетителей об использовании файлов cookie.

Любой сайт, доступный для посещения с территории стран Евросоюза (в том числе Москвы), обязан в доступной форме предоставлять информацию об использовании персональных данных, а также возможность управления их сбором.

С 2021 года, помимо уже ставшего привычным всплывающего окошка, предупреждающего об использовании файлов cookie, владельцы сайтов будут обязаны показывать уведомление о политике конфиденциальности, в которое будет включен её полный текст, подробно информирующий о целях, правовой основе и процессе обработки собранных данных, а также аффилированных лицах, с которыми осуществляется обмен информацией. После прочтения пользователь должен будет согласиться или не согласиться с условиями.

Также обязательно включение теста на знание лицензионного соглашения, политики конфиденциальности и принципов работы файлов cookie. Для дальнейшего просмотра посетитель должен правильно ответить на все вопросы.

«Многие недобросовестные владельцы сайтов оформили предупреждения o cookie в компактном стиле так, что посетитель может их вообще не заметить и не дать согласие с условиями использования. Некоторые и вовсе используют блокировщики рекламы, которые данные уведомления скрывают. Новый стандарт позволит избежать подобных проблем: каждый сайт даст пользователям возможность контролировать обработку данных, каждый посетитель будет гарантированно ознакомлен с правовой информацией. Просмотрев не менее трёх всплывающих окон, занимающих как минимум 80% размера экрана устройства или страницы в браузере, оставшийся на сайте пользователь явно даёт согласие на использование своих данных. А прохождение теста по условиям обслуживания исключит возможность скрытия уведомлений блокировщиками рекламы», — прокомментировал генеральный директор Google Пичаи Сундарараджан.

Сайты, не выполнившие любое из требований, будут исключаться из выдачи поисковых систем, а их владельцам по европейским законам будут грозить штрафы до €20 млн.