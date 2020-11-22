 

Петербуржцы устроили стрельбу после ссоры в родительском чате

22.11.2020, 15:56, Новости дня

В Петербурге мужчины устроили драку со стрельбой из-за ссоры в родительском чате. Шестеро человек были доставлены в отдел полиции, на них завели административные дела о мелком хулиганстве.

Инцидент произошел вечером 21 ноября на проспекте Тореза, пишет «Фонтанка».

Уточняется, что во время общения в чате между мужчинами возник конфликт, в ходе которого родители школьников договорились о встрече. Во время драки некоторые из мужчин начали стрелять в воздух. Позже, уже в отделе полиции, претензии другу к другу у участников драки были исчерпаны.

Напомним, в октябре в одном из банков Волгограда отцу-одиночке Роману Гребенюку пробили кастетом череп из-за конфликта в родительском чате. Мужчина умер в реанимации. Подозреваемого в избиении Арсена Мелконяна, арестовали до 24 декабря.

В ноябре СМИ публиковали фрагмент переписки, где Гребенюк пишет, что «вопрос надо решать, а не сопли жевать», на что сестра нападавшего ему отвечает, что он сам «сопли жрет». К концу разговора присоединился супруг, который в аудиосообщении говорит отцу-одиночке, что найдет его, где бы он ни был, и рекомендует заранее взять больничный.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поставил это дело на контроль центрального аппарата ведомства.



Последнее из рубрики: Новости дня


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.09 / Шведский «особый путь» в борьбе с коронавирусом даёт свои плоды

25.07 / Назван новый способ не платить водителям по ОСАГО

11.09 / Лавров назвал «нелепыми» действия ФРГ в ситуации с Навальным

17.10 / «Так выглядит коррупция» – цензура Twitter и Facebook на службе у американских демократов

26.07 / Мэр Мариуполя Бойченко: В Мариуполе из кранов будет течь вода, которую можно пить

12.08 / СМИ сообщили о смерти 25-летнего задержанного силовиками в Гомеле. Его держали в автозаке

25.06 / Журналист “Дождя” смог дважды проголосовать по поправкам к Конституции. Глава ЦИК РФ назвала это “провокацией”

07.11 / Прощание с Жванецким решили отменить из-за пандемии

05.10 / Литва решила не сокращать дипломатическое представительство в Беларуси

10.08 / Кузнецова призвала проверить информацию о насилии в монастыре на Урале

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска