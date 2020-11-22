Ученые установили, каких слов «не должны» говорить «настоящие» мужчины

22.11.2020, 15:40, Разное

Ученые из Германии провели исследование, по результатам которого подтвердилось присутствие у людей гендерных стереотипов. Специалисты смогли выяснить, каких слов «не должны произносить» в своих речах «настоящие мужчины».

Исследователи проанализировали несколько миллионов сообщений в Twitter и собрали информацию о возрасте, поле и месте работы их авторов. Затем они выделили слова, наиболее часто употребляемые мужчинами и женщинами. На следующем этапе добровольцы должны были определить пол автора того или иного сообщения. Участники эксперимента наиболее часто считали женщинами мужчин, использовавших выражения «красивый», «милый», «чудесный», и принимали за представителей сильного пола женщин, рассуждающих на темы, связанные с наукой, спортом и передовыми технологиями.

Ученые подчеркивают: данным исследованием им удалось подтвердить усиление гендерных стереотипов и ожесточение споров в виртуальной среде.