Ксения Новикова показала архивные снимки Жанны Фриске

22.11.2020, 15:40, Разное

Певица Ксения Новикова показала на архивных снимках ныне покойную Жанну Фриске. Вместе они выступали в коллективе «Блестящие». Фотографии со времен существования группы были опубликованы в социальной сети Instagram.

Ксения Новикова и Жанна Фриске входили в так называемый «золотой» состав группы «Блестящие». Последняя начала карьеру певицы в 1996 году. Жанна Фриске работала в коллективе семь лет, а потом решила развивать свой сольный проект. В комментариях к публикации пользователи написали, какой красивой и эффектной была артистка.

Жанна Фриске скончалась пять лет назад в результате рака мозга. В гражданском браке с ведущим Дмитрием Шепелевым у нее родился сын Платон. В этом году мальчику исполнилось семь лет, его воспитанием занимается звездный отец.