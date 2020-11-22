 

Квартира Федосеевой-Шукшиной может достаться сыну Бари Алибасова от любовницы

22.11.2020, 15:40, Разное

Бари Алибасов снова готовится стать отцом, из-за чего в его окружении опять может возникнуть ссора. Как сообщают СМИ, сыну продюсера от любовницы может достаться квартира Лидии Федосеевой-Шукшиной.
Возлюбленной 73-летнего Бари Алибасова оказалась его массажистка и помощница Виктория. Сейчас она находится в положении, и рождение наследника существенным образом отразится на всей семье основателя группы «На-На». Сам деятель шоу-бизнеса уже заявил, что ждет рождения малыша с радостью. По его словам, он любит сейчас сильнее, чем в 17 лет. Не меньший восторг высказывает и сама будущая мама. На странице своего профиля в Instagram девушка пояснила о том, что счастлива родить еще одного будущего участника «На-На».

С ее слов, Бари Алибасов легко даст фору молодым, при этом Виктория поблагодарила не только любимого, но и Лидию Федосееву-Шукшину, а также ее адвоката. Дело в том, что экс-супруга Бари Каримовича вернула подаренную ранее квартиру. Именно на эту жилплощадь сможет претендовать ребенок продюсера и его ассистентки. Между тем относительно указанной квартиры до сих пор продолжается спор. После свадьбы Алибасова и Федосеевой-Шукшиной в 2018 году актриса переписала на супруга свои апартаменты в Новой Москве. Алибасов, в свою очередь, переоформил ее на своего помощника, аргументируя это стремлением избежать высокого налогообложения на недвижимость.

Такой поступок возмутил Федосееву-Шукшину, из-за чего она потребовала квартиру обратно. Дело дошло до суда, в котором актриса вернула свои права на жилье. При этом, как поясняют юристы, при отсутствии завещания на конкретных лиц имущество получают родственники согласно законам РФ. В числе наследников будет и еще не рожденный ребенок. Однако для расторжения договора дарения в суде могут применить особый упрощенный порядок, факт же рождения наследника сыграет в пользу Бари Алибасова.



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