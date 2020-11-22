Явка на повторных выборах в Украине на 12.00 составила менее 10% – “Опора”

22.11.2020, 15:28, Новости дня

Во время повторного голосования 22 ноября на местных выборах в Украине интегрированная явка избирателей в 11 городах на 12.00 составила 9,7%. Об этом сообщает гражданская сеть “Опора”.

“Для сравнения: во время голосования 25 октября по всей Украине в это время явка составляла 13,5%. Во время повторного голосования 15 ноября явка избирателей в семи городах в это же время составила 8,6%”, – отметили в организации.

Инфографика: oporaua.org

22 ноября в 11 украинских городах проходит повторное голосование на выборах. Мэров, в частности, выбирают в Днепре, Никополе (Днепропетровская область), Славянске (Донецкая область), Ужгороде, Бердянске (Запорожская область), Дрогобыче (Львовская область), Львове, Николаеве, Полтаве, Ровно и Черкассах.

Местные выборы по всей территории Украины, кроме аннексированного Крыма и оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, прошли 25 октября. Граждане Украины избирали городских, сельских и поселковых голов, а также депутатов областных, районных, городских, сельских и поселковых советов. Выборы впервые прошли согласно новому Избирательному кодексу – по пропорциональной системе с открытыми списками.

По информации Центризбиркома, явка избирателей в первом туре составила 36,88%, во втором – 24%.