ВОЗ предупредила, что Европе угрожает третья волна вспышки COVID-19

22.11.2020, 15:28, Новости дня

В Европе возможна третья волна вспышки коронавирусной инфекции в начале 2021 года, если страны региона не создадут необходимую инфраструктуру. Об этом заявил специальный представитель Всемирной организации здравоохранения Давид Набарро в интервью швейцарскому изданию Solothurner Zeitung 21 ноября.

“Они [европейцы] не смогли создать необходимой инфраструктуры в летние месяцы после того, как они взяли под контроль первую волну. Теперь у нас вторая волна. Если они не построят необходимую инфраструктуру, у нас будет третья волна в начале следующего года”, – отметил Набарро.

Спецпредставитель ВОЗ подчеркнул, что коронавирус распространяется по Европе экспоненциальными темпами.

“Количество зараженных может увеличиваться до 8 раз за неделю, 40 раз за две недели, 300 раз за три недели и более 1000 раз за четыре недели”, – сообщил он.

В этой связи Европе есть чему поучиться у азиатских стран, считает Набарро.

“Они соблюдают дистанцию, носят маски и сидят на самоизоляции, когда больны. Так происходит потому, что между властями и жителями [cтран Восточной Азии]очень четкий диалог. Было сказано лишь одно: если мы хотим, чтобы наша экономика была сильной и наши свободы сохранялись, мы все должны придерживаться нескольких основных вещей”, – пояснил спецпредставитель ВОЗ.

В мире по состоянию на 21 ноября от коронавирусной инфекции умерло 11 752 пациента, что является вторым показателем за все время пандемии COVID-19.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 22 ноября коронавирусом заразилось 58,2 млн человека. От COVID-19 скончалось 1,38 млн, а выздоровело 37,3 млн пациантов.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.