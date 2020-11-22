Путин заявил, что Москва будет работать с любым президентом США

22.11.2020, 15:28, Новости дня

Президент России Владимир Путин заявил, что относится с уважением как к действующему президенту США, республиканцу Дональду Трампу, так и к его сопернику, представителю демократической партии Джо Байдену. Об этом глава РФ сказал в интервью программе “Москва. Кремль. Путин” на телеканале “Россия-1”.

По его словам, то, что Россия еще никого не поздравила с победой на американских выборах – это просто формальность.

“Здесь нет никакой задней мысли и ничего, что было бы необычным или могло лечь в основу дальнейшего разрушения наших отношений. Это просто формальная сторона дела”, – сказал Путин.

Глава РФ заметил, что те, кто уже поздравили Байдена с победой – это “люди опытные и знающие, что и как они делают”.

“В прошлой итерации все поздравили госпожу Клинтон, а оказалось потом, что победил Трамп. Мы с уважением относимся ко всем. Поэтому нет никаких проблем, но чисто формальные вещи должны быть сделаны в соответствии с практикой и юридической стороной дела”, – повторил он.

Российский лидер добавил, что Москва будет работать с любым человеком, которому окажет доверие американский народ.

“Но кому оказано это доверие – должно быть либо с помощью политического обычая обозначено, когда одна из сторон признает победу другой, либо подведены окончательные итоги выборов легитимным, правовым способом. Это абсолютно нормально, ничего здесь такого нет”, – констатировал глава России.

В США 3 ноября 2020 года проходило основное голосование на выборах президента. На должность претендовало более 10 кандидатов, главными конкурентами стали нынешний глава Белого дома Трамп и Байден. Явка на этих выборах стала рекордной за 120 лет – в них приняли участие около 160 млн американцев.

Байден уже объявил, что будет следующим президентом США, с победой его поздравил ряд мировых лидеров, в том числе президент Украины Владимир Зеленский. Трамп отказывается признать поражение и тормозит процесс передачи власти, но 13 ноября допустил, что в Белом доме будет работать другая администрация. 16 ноября Трамп упомянул о победе Байдена с фальсификациями.

Официально победителя выборов должен объявить председатель Сената США на заседании 6 января 2021 года. 20 января избранный глава государства должен быть приведен к присяге.