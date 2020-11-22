 

Мнение: Каждый год одно и то же

22.11.2020, 15:12, Разное

Живёшь в России десятки лет – и каждый год поражаешься: как люди до сих пор существуют?

На днях во Владивостоке прошел ледяной дождь – серьёзное природное явление, характеризующееся выпадением смешанных осадков в условиях, когда наблюдается температурная инверсия с более холодным воздухом у земли и более теплым воздухом над ним.

Последствия действительно страшные: обрывы электропередач, прорывы внешних теплосетей из-за их обледенения, тысячи машин, трансформировавшихся в эскимосские иглу, и жертвы среди людей, в основном – бездомных, которые просто превращались в ледяные фигуры.



Однако, одно дело – ледяной дождь, а другое дело – классический снегопад, который случается каждый год, и к которому ежегодно не готов никто: ни власти, ни автомобилисты.

Причём как же забавно выглядят все эти разведения руками от одних, что, мол, мы не знали, что в конце ноября может пойти снег, образоваться гололёд, а владельцы автомобилей, живущие, наверное, первый год в этой стране, думают, что ездить на летней резине можно до мая месяца. Кроме шуток, если снег пойдет в мае, они переобуются, а потом будут спешно переобуваться обратно.

Особенно бесят те, кто даже после транспортного коллапса, вызванного десятком аварий, пробками и прочими последствиями «неожиданного» снегопада, всё ещё думают, что зимняя резина в любой своей ипостаси – это лишняя мера, ведь уже совсем скоро это всё закончится и наша европейская зима, наблюдаемая последние годы в столице, возьмёт верх над обычной русской.

Однако авось не работает, и из-за безответственности продолжают страдать другие люди, терять время, чинить машины или, того хуже, лежать в больницах. А всё из-за банального безразличия людей к другим людям, живущим вокруг.

Хочется напомнить фанатам «фигня, меня не коснется»: может случиться так, что кто-то из ваших близких или друзей могут оказаться на дороге перед вашим коллегой по взгляду на окружающий мир – и спрашивать вы будете уже не с себя, а с другого человека, но по сути, отличий между вами не будет.

Источник: Достало



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