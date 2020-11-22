Протестующие перекрыли дорогу под Одессой из-за «карантина выходного дня»

22.11.2020, 15:02, Новости дня

Протестующие предприниматели перекрыли движение по дороге в Одесской области, выступая против «карантина выходного дня», введенного украинским правительством, сообщило в воскресенье издание «Суспільне».

«Предприниматели промтоварного рынка «7-й километр» перекрыли Овидиопольскую дорогу под Одессой. Люди протестуют против «карантина выходного дня». Участники акции требуют отставку президента Украины, кабинета министров Украины и Верховной Рады», – передает РИА «Новости» сообщение издания.

При этом глава всеукраинского профсоюза предпринимателей «Единство» Ольга Костенко заявила, что категорически выступает против локдаунов, и объявила бессрочную голодовку, чтобы «отстоять право на труд».

Ранее сообщалось, что правительство Украины ввело «карантин выходного дня» с 14 по 30 ноября. Отмечалось, что «экономика Украины не выдержит полного локдауна, именно поэтому правительство и министерство здравоохранения вместе с эпидемиологами, аналитиками, представителями бизнеса начали искать сбалансированный вариант дополнительных карантинных ограничений».

Власти ряда городов отказались выполнять условия карантина. Как отметил премьер Денис Шмыгаль, местные власти не имеют полномочий самовольно принимать решение о несоблюдении карантина. По данным пресс-службы президента Украины, «карантин выходного дня» уменьшил контакты и передвижение граждан в субботу на 18,5%, а в воскресенье – на 27%.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что кабмин принял правильное решение о вводе в стране «карантина выходного дня», однако призвал усовершенствовать программы экономической помощи гражданам и бизнесу.