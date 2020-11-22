Внутри Млечного Пути найдена галактика-ископаемое

22.11.2020, 14:46, Разное

Исследователи, работающие в рамках проекта «Слоановский цифровой небесный обзор», рассказали об открытии нового объекта в космосе. Глубоко внутри Млечного Пути ими была найдена галактика-ископаемое.

Проект Sloan Digital Sky Survey направлен на широкомасштабное исследование звезд и галактик. Его участники анализируют информацию о многоспектральных изображениях и спектрах красного смещения. Для этого эксперты применяют 2,5-метровый широкоугольный телескоп, расположенный в обсерватории Апачи-Пойнт в Нью-Мексико, США.

Специалисты, работающие в научном центре, смогли выявить в глубинах Млечного Пути ископаемую галактику. Ценность открытия ранее не изученного космического объекта в том, что оно может полностью изменить представления об эволюции галактики. Обнаруженному образованию дали название Геракл. Предположительно, оно столкнулось с Млечным Путем порядка 10 миллионов лет назад.

Ученые предполагают, что почти 60% состава Геракла приходятся на сферическое гало из разряженных горячих газов, темной материи и звезд. Ранее его невозможно было обнаружить из-за расположения глубоко внутри Млечного Пути. Сделать открытие помог анализ химического состава и движения огромного количества звёзд. Находка стала результатом почти десятилетних наблюдений и анализа собранных материалов.