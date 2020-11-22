Адвокат рассказала, что именно Михаил Ефремов должен сделать для помилования

22.11.2020, 14:46, Разное

Адвокат Екатерина Антонова прокомментировала информацию о возможности помилования Михаила Ефремова. Юрист рассказала, что именно необходимо сделать артисту для выхода на свободу.

Смертельное ДТП с участием Михаила Ефремова произошло в начале сентября 2020 года. Внедорожник артиста врезался в другой автомобиль, водитель которого позже скончался в больнице, так и не выйдя из комы. При этом сам Ефремов в суде менял свои показания, отказавшись от собственного признания вины, высказанного на месте трагедии. Однако такая тактика не помогла ему убедить суд в своей невиновности, в результате артист был осужден на восемь лет лишения свободы.

Сможет ли он освободиться раньше установленного срока, зависит от его поведения. То, что Ефремов признал потерпевшей гражданскую супругу погибшего Сергея Захарова, может никак не отразиться на его судьбе. Юридическое значение определения данного статуса может быть только после судебного решения о признании потерпевшей. Помилование же по статье, по которой осужден артист, является компетенцией исключительно президента страны, пояснила адвокат.

Для того чтобы Владимир Путин помиловал Ефремова, осужденный должен сам обратиться к нему с таким ходатайством. Причем виновник смертельного ДТП должен, обращаясь к главе государства, привести аргументы, доказательства наличия тяжелого заболевания или искреннее раскаяние. Именно это может стать причиной удовлетворения подобной просьбы. Стоит отметить, сын погибшего не намерен идти на примирение с Ефремовым, тогда как, по сообщениям СМИ, сожительница готова простить артиста.