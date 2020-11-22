«Пополнение намечается»: Александр Яцко вышел в свет с молодой избранницей

22.11.2020, 14:46, Разное

Александр Яцко в эфире передачи «Ты не поверишь!» на канале НТВ пояснил о своей избраннице. Актер появился на светском мероприятии с молодой девушкой по имени Дарья.

Ранее артист утверждал, вновь вступать в брак не планирует. Он даже говорил, что на его пальцах хорошо не держится обручальное кольцо, так как постоянно болтается. Однако, узнав об «интересном положении» избранницы, теперь изменил свое отношение к браку. «Да, будет пополнение, но пока еще не пришло время поздравлять», – подчеркнул артист. Он не скрывает, что бережет возлюбленную, как хрустальную вазу. Бывшая жена актера Елена Валюшкина пользуется большим успехом у мужчин и не обижается на экс-супруга. Она призвала поклонниц «провожать с песнями бывшего избранника и не жалеть о нем, так как на его место придет другой».

Брак Александра Яцко и Елены Валюшкиной распался в 2014 году. Артисты прожили вместе 19 лет и у них есть двое детей – сын Василий (23 года) и дочь Мария (17 лет).