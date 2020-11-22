Геращенко: В ближайшее время операции с доставкой по воздуху хирургов, органов для трансплантации, доноров станут обычным делом

22.11.2020, 13:40, Новости дня

Борис Тодуров – Великий Хирург и Настоящий Человек.

Наша задача, простых смертных, помогать таким как Борис Тодуров, спасать жизни людей, там где мы это можем сделать.

Так, в прошлую пятницу, всего за 4 часа удалось обеспечить экстренную транспортировку Бориса Тодурова из Мариуполя во Львов для пересадки сердца от внезапно появившегося донора (человека, личности, жизнь которого к сожалению подошла к концу…) к 36 летнему жителю Хмельницкой области, который умер бы в ближайшие недели, если бы ему не был вставлен в грудь – новый “мотор”. Счет времени шел на часы.

Военные летчики на вертолете перебросили Бориса Тодурова из закрытого для Гражданской авиации аэродрома Мариуполя в Запорожье. Оттуда на частном самолете, который организовал Вадим Новинский, Борис перелетел во Львов, где экипаж Патрульной полиции максимально быстро доставил хирурга в госпиталь в котором готовилась операция по трансплантации сердца.

От момента вылета из Мариуполя до входа в операционную во Львове прошло меньше 4-х часов. Дальше была бессонная ночь во время которой бригада из нескольких десятков киевский и львовских хирургов провела сложнейшую операцию по пересадке сердца.

Она завершилась успешно – пациент будет жить!

Кроме сердца, у донора были взяты также две почки и той же ночью пересажены двум пациентам, которые до того жили в привязке к диализу – аппарату “искусственной почки”.

В ближайшее время такие операции с доставкой по воздуху хирургов, органов для трансплантации, доноров и пациентов в случаях, когда успех операции зависит от скорости начала операции, станут обычным делом.

Министерством внутренних дел в содружестве с Министерством здравоохранения подготовлен меморандум об предоставлении самолетов и вертолетов структур МВД для Медицины катастроф – срочной транспортировке участников ДТП получивших тяжелые травмы, не подлежащие лечению в местных больницах. Для транспортировки донорских органов и срочного перемещения бригад хирургов, как это было в случае с Борисом Тодуровым.

В том числе и с этой целью Министр МВД Арсен Аваков продвигал и лоббировал проект по закупке 55 вертолетов “Eurocopter” которые покроют всю территорию Украины и будут спасать жизни людей, как в случае чрезвычайных происшествий и катастроф, так и оказывая помощь при срочной транспортировки людей и грузов в медицинских целях.

И в завершение хочу сказать слова благодарности донору сердца и его родным, которые дали согласие на то чтоб сердце их родного человека продолжало биться в груди другого.

Так их близкий и родной человек будет навсегда в памяти троих украинцев, кому он подарил жизнь после своей смерти…

https://www.facebook.com/anton.gerashchenko.7/posts/3496541083766047

Источник: Антон Геращенко / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора