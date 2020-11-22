 

МИД Украины назначил нового спикера

22.11.2020, 13:40, Новости дня

Министерство иностранных дел Украины назначило Олега Николенко новым спикером ведомства. Пост о его назначении опубликован на странице ведомства в Facebook 22 ноября.

В тексте сообщения приводятся цитаты от Николенко. Так, новый спикер МИД рассказал, как в старшей школе увлекался иностранными языками, историей и географией.

“Сначала получил филологическое образование и стал переводчиком английского и арабского языков, а позже – юристом-международником”, – сказал Николенко.

https://www.facebook.com/UkraineMFA/posts/3468231779897384

В сфере дипломатии спикер МИД начал работать в 2008 году, пройдя конкурс на должность атташе посольства Украины в Ливии.

После возвращения в Киев он занимался Северной Африкой и Ближним Востоком. Пять лет Николенко работал спикером Постоянного представительства Украины при ООН, утверждает он.

“Занимался активной коммуникацией позиции нашей страны по широкому кругу вопросов: конфликты в Африке и на Ближнем Востоке, проблематика разоружения, операции по поддержанию мира, изменение климата, устойчивое развитие. Особенно ответственной для меня была работа по освещению председательства Украины в Совбезе [ООН], когда к нашей стране было приковано внимание мировых СМИ”, – рассказал он.

Николенко сменил на этом посту Екатерину Зеленко, которая указом президента Украины от 13 ноября назначена послом Украины в Сингапуре.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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