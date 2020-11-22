В Славянске люди фотографируются возле избирательных урн, чтобы выиграть iPhone 12

22.11.2020, 13:40, Новости дня

Жители Славянска Донецкой области фотографируются рядом с избирательными урнами, чтобы выиграть iPhone 12. Об этом сообщает гражданская сеть “Опора”.

Розыгрыш устроила общественная организация “Платформа инициатив “Теплица”. 19 ноября в организации запустили конкурс, суть которого в том, чтобы прийти на выборы в Славянске, сфотографироваться возле урны и запостить фото в Facebook или Insragram с тэгом #СлавянскВыбирает.

При этом приз может получить только житель Славянской громады в возрасте от 18 до 45 лет.

“Почему мы это делаем? Донецкая область показала самую низкую явку на местных выборах. Будет обидно, если судьбу города определит не большинство славянцев, а только 15%. Давайте поднажмем и покажем, что Славянск может! Важно, чтобы наша молодежь не осталась в стороне. Ребята, давайте с нами! Спонсорами конкурса выступили несколько предпринимателей города”, – сообщили в организации.

https://www.facebook.com/teplitsia/posts/2544636395828480

Жители города активно принимают участие в конкурсе – по хэштегу #СлавянскВыбирает в соцсетях можно найти уже большое количество постов с проголосовавшими гражданами.

https://www.facebook.com/litvinova2387/posts/1621165188086128

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1320342054981020&id=100010157131544

https://www.facebook.com/svetlana.strilec.9/posts/3455561721231731

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=818800312306835&id=332059180980953

22 ноября в 11 украинских городах проходит повторное голосование на выборах. В Славянске горожане выбирают мэра среди двух кандидатов – Вадима Ляха от “Оппозиционного блока” и Павла Придворова от “Оппозиционной платформы – За жизнь”. Лях является нынешним мэром города, Придворов был депутатом Слявянского горсовета VI созыва.