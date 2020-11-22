 

«Спутник V» будет дешевле вакцин Pfizer и Moderna

22.11.2020, 13:14, Новости дня

Стоимость российской вакцины «Спутник V» будет значительно ниже, чем у вакцин производства американских компаний Pfizer и Moderna.

«Объявленные цены в 19,5 долларов за дозу вакцины Pfizer и 25-37 долларов за дозу вакцины Moderna на самом деле означают, что цены составят 39 долларов и 50-74 доллара на человека. Одному человеку требуется две дозы вакцин Pfizer, «Спутник V» и Moderna. Цена на Sputnik V будет намного ниже», – говорится в аккаунте «Спутник V» в Twitter.

Стоимость российской вакцины «Спутник V» будет объявлена на следующей неделе, сообщил ТАСС представитель Российского фонда прямых инвестиций.

Ранее сообщалось, что вакцина от коронавируса, разрабатываемая американской компанией Moderna обойдется странам-покупателям в 25-37 долларов за штуку.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, в чем российская вакцина от COVID-19 оказалась лучше западной.



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