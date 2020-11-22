В Москве не исключили возможности участия США в ДОН при новой администрации

22.11.2020, 13:14, Новости дня

Не исключено, что при новой администрации США Вашингтон возобновит участие в Договоре по открытому небу (ДОН), сообщил руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

«Изначально американские партнеры заняли лукавую позицию, искусственно увязав выход из ДОН с «возвращением РФ к добросовестному выполнению Договора», – мол, в Вашингтоне еще могут «передумать». Мы всегда говорили: если в США считают нужным выйти – это их право. Возвращаться или нет – также выбор новой администрации США. Мы такую возможность в принципе не исключаем – американским партнерам, как говорится, и карты в руки. Если же в Вашингтоне все-таки «передумают» и примут решение повторно присоединиться к ДОН, то все процедуры будут осуществляться на общих основаниях в соответствии с положениями Договора, с согласия и на условиях всех Государств-участников. Одним из таких условий, очевидно, будет безоговорочное принятие и признание решений, принятых в [Консультативной комиссии по открытому небу] ККОН без участия США», – приводятся его слова на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Гаврилов также отметил, что предстоит определить статус США. «Мы исходим из того, что они не смогут претендовать на статус наблюдателя со всеми его привилегиями», – подчеркнул дипломат.

Напомним, в ночь на 22 ноября США завершили процедуру выхода из Договора по открытому небу. 21 мая президент США Дональд Трамп объявил о намерении Вашингтона выйти из Договора по открытому небу, позволяющего участникам соглашения совершать облеты территорий друг друга для наблюдения за военной деятельностью. В письменном заявлении госсекретарь США Майкл Помпео пояснил, что решение вступает в силу через шесть месяцев, считая от 22 мая, то есть 22 ноября.

В МИД РФ заявили, что россия будет добиваться твердых гарантий выполнения государствами, оставшимися в Договоре по открытому небу (ДОН), их обязательств.

В начале октября замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что неготовность некоторых стран четко подтвердить свои обязательства по Договору по открытому небу вызывает сомнения в их истинных намерениях, поэтому Москва не исключает ответных шагов.