В США разрешили использовать при COVID-19 препарат, которым лечили Трампа

22.11.2020, 12:46, Новости дня

21 ноября Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) дало экстренное разрешение на использование препарата Regeneron при COVID-19. Именно это лекарство принимал президент США Дональд Трамп, сообщает Associated Press.

Препарат назначается одноразово и вводится в организм через капельницу. FDA разрешило его использование для взрослых и детей от 12 лет и старше, которые весят не менее 40 кг и которые подвержены высокому риску тяжелого заболевания COVID-19 из-за возраста или сопутствующих заболеваний.

Первые результаты исследования этого препарата показывают, что он может снизить количество госпитализаций в связи с COVID-19 или посещений отделений неотложной помощи у пациентов с высоким риском прогрессирования заболевания.

Компания Regeneron заявила, что первые дозы будут доступны примерно для 300 тыс. пациентов в рамках правительственной программы распределения. Первоначальные поставки, вероятно, будут значительно опережать спрос, поскольку количество зарегистрированных больных в США превысило 12 млн, и по прогнозам экспертов, зимой ситуация в области здравоохранения ухудшится из-за неконтролируемого распространения вируса.

Препарат Regeneron представляет собой комбинацию двух антител, повышающих шансы его эффективности. Он получил экстренное разрешение на использование в связи с чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения, действие этого разрешения продлится только на время пандемии.

В обычное время FDA требует существенных доказательств, подтверждающих безопасность и эффективность лекарственного средства, обычно посредством одного или нескольких крупных, строго контролируемых исследований на пациентах. Но во время ЧС в области общественного здравоохранения агентство может снизить эти стандарты и потребовать, чтобы потенциальные выгоды от экспериментального лечения превышали его риски.

Когда Трамп 2 октября сообщил, что у него и первой леди Меланьи подтвержден COVID-19, его лечили именно препаратом Regeneron. 10 октября врач Трампа Шон Конли заявил, что американский президент выздоровел и больше не заразен.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, в мире по состоянию на 22 ноября COVID-19 заболело более 58 млн человек. Умерло от этой болезни 1,38 млн человек, а выздоровело 37,2 млн.