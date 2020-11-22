 

Белорус семь часов простоял на коленях и в наручниках у посольства своей страны в Киеве. Так он хотел привлечь внимание Зеленского

22.11.2020, 12:46, Новости дня

Антон Лукашук, уехавший из Беларуси, семь часов простоял на коленях и в наручниках перед посольством своей страны в Киеве в знак солидарности с репрессированными соотечественниками. Об этом сообщила “Радыё Свабода” 21 ноября. 

Лукашук провел эту акцию, чтобы привлечь внимание президента Украины Владимира Зеленского к беззаконию, которое царит в Беларуси, и попросить его упростить пребывание белорусских граждан в Украине.

Белорусы могут находиться в Украине 90 дней в течение шести месяцев без регистрации с возможным продлением срока пребывания при наличии оснований, пишет Радыё Свабода.

Он хотел поговорить с Владимиром Зеленским в телефонном разговоре о нарушениях прав человека в Беларуси, но этого не произошло.

По словам активиста, в Беларуси он занимался компьютерной графикой. Свою страну Лукашук вынужденно покинул из-за угрозы возможного уголовного преследования. Он пояснил, что сотрудничал с одним из запрещенных Telegram-каналов в Беларуси и впоследствии его персональные данные были обнародованы.

Сейчас активист обратился в польское консульство в Украине за получением гуманитарной визы.

С 9 августа в Беларуси не утихают массовые акции протеста несогласных с результатами голосования на выборах президента. По официальным данным, победу в них одержал Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей (он руководит страной с 1994 года). Второе место с 10,1% голосов заняла белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

Известно еще об одном погибшем, Романе Бондаренко, в результате стычки неизвестных в масках с местными жителями. Конфликт произошел из-за бело-красно-белых ленточек. В Следкоме Беларуси заявили, что погибший был пьян. В комментарии изданию TUT.BY врачи сказали, что в организме Бондаренко было ноль промилле алкоголя.

Лукашенко 23 сентября вступил в должность президента. Впервые в истории Беларуси церемонию инаугурации не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.

Евросоюз 2 октября ввел ограничительные меры против 40 лиц, ответственных за фальсификацию результатов президентских выборов и насильственное подавление мирных протестов. 6 ноября ЕС ввел санкции против Лукашенко, который считает себя президентом Беларуси, и еще 14 белорусских чиновников. К санкциям присоединилась Украина. После убийства Бондаренко Евросоюз пригрозил Беларуси новыми санкциями.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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