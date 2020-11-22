 

США анонсировали ряд мирных соглашений арабских стран с Израилем

22.11.2020, 12:20, Новости дня

Некоторые арабские государства заключат мирные соглашения с Израилем, сообщил госсекретарь США Майк Помпео в интервью телеканалу Al-Arabiya.

«Есть арабские страны, которые присоединятся к мирным соглашениям с Израилем», – передает его слова РИА «Новости». Помпео отметил, что США продолжат свои усилия по достижению мира в регионе.

Напомним, Израиль уже заключил мирное соглашение с Бахрейном, в сентябре Израиль и Бахрейн достигли соглашения об установлении дипотношений.

В августе Израиль и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) при посредничестве президента США Дональда Трампа заключили договор о нормализации двусторонних отношений. Сделка Израиля и ОАЭ также предполагает свободное посещение мусульманами священных мест Иерусалима, создание посольств в странах, и формирование «дорожной карты» по развитию двусторонних отношений.



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