Мнение: Миротворческая монополия России

22.11.2020, 12:10, Разное

"Джеймстаунский Фонд" о результатах Карабахской войны и ее "миротворческом" аспекте.

Карабахское перемирие: национальный триумф Азербайджана, геополитическая победа России

Армия Азербайджана выиграла вторую карабахскую войну, вернув себе около половины территории, захваченной у нее армянскими войсками в начале 1990-х годов. Однако Россия выиграла «миротворчество» после этой войны – цель, которая ускользнула от России после первой войны и которую она преследовала с тех пор (см. Часть первую в EDM, 12 ноября).

Соглашение о перемирии, подписанное 9 ноября, вводит российские «миротворческие» войска в Верхний («Нагорный») Карабах и в Лачинский коридор. Соглашение также назначает российские пограничные войска для контроля транспортных маршрутов в связи с открытием новых маршрутов между Азербайджаном и его эксклавом Нахичевань через территорию Армении. Размещение российских «миротворцев» в Азербайджане началось через несколько часов после подписания соглашения о перемирии (ТАСС, 10–12 ноября).

Этот шаг в Азербайджане имеет не только местное, но и международное значение. Это подтверждает и усиливает самозваную монополию России на «поддержание мира» на территориях, бывших под советским контролем. Метод России состоит в том, чтобы навязать одностороннюю миротворческую операцию без международного мандата на данном ТВД, а затем отклонить любые предложения по интернационализации операции. Абхазия, Южная Осетия и Приднестровье стали хорошими примерами в этом отношении (как и теперь забытая операция в Таджикистане в 1990-х годах). Точно так же Москва исключает присутствие на Донбассе миротворческой миссии с международным мандатом.

Кремль время от времени добивался признания на Западе или выраженного признания особой прерогативы «миротворчества на постсоветском пространстве». Хотя такое признание так и не материализовалось, молчаливое принятие Запада со временем стало реальностью. «Миротворческая» монополия России – это элемент восстановления или сохранения сферы влияния.

«Миротворческая» операция России в Нагорном Карабахе является хорошим тематическим примером. Ее начальная стадия во многих отношениях соответствует схеме предыдущих операций (см. Выше). Ей не хватает мандата международной организации. По своему составу она чисто русская. Это противоречит норме, запрещающей стране поддерживать мир в соседней стране. Она осуществляется на территории, не контролируемой правительством (в данном случае – Азербайджаном), которое имеет международно признанное право на суверенитет на этой территории (контролируемый Арменией осколок Нагорного Карабаха). В ходе быстрых, непрозрачных переговоров Россия получила необходимое, но неохотное согласие Азербайджана. И, предусматривая продление через регулярные пятилетние интервалы, это закладывает основу для долгосрочного присутствия.

Также выделяется ряд отличий от привычного шаблона. Когда Грузия и Молдавия приняли Россию как «миротворца», они были не полностью сформированными, дисфункциональными государствами, лишенными союзников и потерпевшими поражения от рук поддерживаемых Россией сепаратистских сил. Азербайджан же, напротив, является успешным национальным государством, которое только что продемонстрировало недавно приобретенный набор навыков в проведении современной военной кампании благодаря партнерству с региональной державой Турцией. Разумно, что Азербайджан согласился на ограниченную победу над армянскими силами. Дальнейшее продвижение в Нагорных Карабах – даже на 10 километров до административного центра Степанакерт/Ханкенди – грозило бы вмешательством российских войск, базирующихся в Армении, и международными осложнениями для Азербайджана.

Вместо этого, эта очевидная сделка позволяет Азербайджану вернуть себе и надежно удерживать часть Нагорного Карабаха в дополнение к семи прилегающим районам. В свою очередь, Баку дал согласие на долгосрочное военное присутствие России в остальной части Нагорного Карабаха. Местное армянское население, безусловно, приветствует такую ​​защиту: с ее точки зрения, она выглядит по-настоящему миротворческой (Арминфо, 10–12 ноября). Однако Россия сможет использовать этот анклав, примерно также, как на протяжении многих лет она использовала Абхазию, Южную Осетию или Приднестровье для манипулирования ситуацией в области безопасности.

«Миротворческое» присутствие России там подлежало продлению через определенные промежутки времени по соглашению с титульным суверенным государством – Грузией и Молдовой соответственно – так же, как в случае с Нагорным Карабахом, находящимся под суверенитетом Азербайджана. Однако российские войска никогда не покидали этих анклавов. Спустя несколько лет западные державы отговорили Грузию и Молдову требовать устранения российских «миротворцев»; такие требования стали рассматриваться как дестабилизирующие. Точно так же российские «миротворцы» могут оставаться в Верхнем Карабахе на долгие годы.

Российские войска также будут размещены в Лачинском коридоре, чтобы гарантировать беспрепятственное наземное сообщение между Арменией и большим Нагорным Карабахом. Лачинский коридор должен быть передан под гражданскую администрацию Азербайджана, в то время как сократившийся в размерах Нагорный Карабах остается азербайджанским де-юре, но де-факто находится вне его юрисдикции. Между тем, Азербайджан поднял свой флаг и устанавливает свою администрацию в возвращенной части Нагорного Карабаха в районе Шуши (Азертаг, 12 ноября).

В условиях, когда российские войска контролируют Лачин, а российские пограничники контролируют сухопутные связи Азербайджана с эксклавом Нахичевань, Россия будет прочно удерживать рычаги давления, которые можно задействовать или оставить в резерве, если того требует ситуация.

Владимир Сокор

https://jamestown.org/program/karabakh-armistice-azerbaijani-national-triumph-russian-geopolitical-victory-part-two/ – оригинал на английском

https://jamestown.org/about-us/board-members/ – для лучшего понимания, что это за Фонд (список членов правления).

Плюс до кучи видео.

Обеспечение возвращения армянских беженцев в Карабах.

Визит военной делегации РФ в Азербайджан.

Белые Камазы с российской гуманитаркой (грузы от "Росрезерва") для Степанакерта.