 

“Друзей” Лукашенко призвали приготовиться к худшему

22.11.2020, 12:06, Разное

Такие выводы эксперты iSANS сделали по результатам доклада “Московского механизма” ОБСЕ и формулировкам “Акта о демократии в Беларуси”. Они прокомментировали слив телефонных разговоров людей, голоса которых очень напоминают тех, кто входит в число близкого окружения Александра Лукашенко.

Стало известно, что был перехвачен разговор предполагаемых убийц сторонника оппозиции Романа Бондаренко – Дмитрия Шакуты и Дмитрия Баскова. Однако эксперты утверждают, что в республике нет возможности перехватить телефонный разговор, если он не записан как намеренный вброс силовых структур, либо не записан и слит намеренно самими участниками разговора для формирования нужной им повестки.

По мнению аналитиков, задача одна – при полной поддержке Александра Лукашенко и госпропаганды формировать мнение, что ответственность за убийство Романа Бондаренко лежит не на двух личных друзьях клана президента, а на безымянных “омоновцах”, которых не будут искать.

По словам экспертов, сейчас соратники лидера Белоруссии будут делать все, чтобы убедить мир в том, что они не исполнители, а наблюдатели преступления. Специалисты считают, что через пару недель всей “вертикали” и близким к ней бизнесменам придется осознать, что любая связь с Александром Лукашенко – крест на будущем. И вскоре им придется смириться с фактом, что все они станут объектами международной системы правосудия.



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