 

Врач Тимаков: Вспышка коронавируса в РФ не ожидается после Нового года

22.11.2020, 12:04, Разное

Врач Евгений Тимаков считает, что после Нового года в РФ не ожидается вспышка коронавируса. По словам медика, основная часть людей уже имела контакт с инфицированными.
Сильного роста числа заболевших после новогодних праздников ждать не стоит. При этом Евгений Тимаков заявил, что определенный уровень распространения коронавируса продолжит сохраняться. В целом каждый знает тех, кто заболел COVID-19, примерно 60% находились в контакте с ними. Не исключается, что у людей мог выработаться иммунитет или же они перенесли инфекцию в легкой форме.

По информацию на воскресенье, 22 ноября, в РФ с момента начала пандемии заболели 2,089329 миллиона человек. За последние сутки количество инфицированных составило 24,581 тысячи человек. В то же время COVID-19 уже побороли 1,595443 миллиона пациентов. Оперативный штаб пишет о 36,179 тысячи летальных исходах.



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