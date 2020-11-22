Ученые рассказали, сможет ли мороз остановить распространение коронавируса

22.11.2020, 12:04, Разное

Ученые из Гонконга рассказали, сможет ли мороз остановить распространение коронавируса. Результаты проведенных исследований показывают, что наиболее оптимальной температурой для COVID-19 является 5-8 градусов выше нуля. При этом влажность должна сохраняться на уровне 35-50%.

Воздействие на коронавирус имеет температура +37 градусов. Такие показатели за двое-трое суток способны убить инфекцию. Новый коронавирус не способен распространяться при вышеназванной температуре и влажности 95%. Если говорить о низких показателях, то они является комфортными для COVID-19. Результаты научных работ показали, что при -25 градусах коронавирус активно передается.

Чтобы погода влияла на жизнеспособность инфекции, на улице должна установиться температура на уровне -70 градусов. По мнению китайских специалистов, такие показатели могут убить вирус за полчаса. Однако такие сильные морозы в редких случаях наблюдаются на крайнем севере.