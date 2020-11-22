Один из самых ожидаемых смартфонов 2021 года OnePlus 9 Pro показали на качественных рендерах

22.11.2020, 12:04, Разное

Компания OnePlus готовит к выпуску один из самых ожидаемых смартфонов. Сейчас инсайдеры показали качественные рендеры аппарата с названием OnePlus 9 Pro.

Информацию о грядущей новинке обнародовал известный техноблогер Стив Хеммерстоффер. По его данным, именно это устройство от китайского премиум-бренда мобильных телефонов станет одним из самых ожидаемым в следующем году. У девайса есть некоторые черты, похожие на более ранние модели OnePlus 8T и 8 Pro. Смартфон, который в итоге выйдет в продажу, скорее всего, будет максимально похож на показанный в рендерах.

6,55-дюймовый экран получил вырез селфи-камеры вверху слева, основная же камера размещена в выпуклом блоке на задней панели. В вертикально расположенном прямоугольном блоке с закругленными углами находятся вспышка и датчики, разрешение которых пока не известно.

Кнопку для включения и выключения смартфона производитель вынес на боковую грань справа, а клавиши для регулировки громкости – на левую. Задняя крышка корпуса стеклянная.

По сведениям инсайдера, представят новинку не позже марта 2021 года. О стоимости гаджета, как и о его остальных параметрах и характеристиках, информации пока нет, она появится ближе к официальному анонсу.