 

Турция анонсировала работу своих военных в совместном с Россией центре по Карабаху

22.11.2020, 11:27, Новости дня

Турецкие военные будут работать в совместном с Россией мониторинговом центре по Нагорному Карабаху в течение года, сообщил глава минобороны Турции Хулуси Акар.

«Наши военные будут работать в совместном с Россией центре (по Нагорному Карабаху) в течение одного года», – передает заявление турецкого военного ведомства РИА «Новости».

Ранее президент Турции Тайип Эрдоган запросил у парламента республики разрешение на отправку турецких военных в Азербайджан. Военный эксперт Алексей Леонков заявил газете ВЗГЛЯД, что «если турецкие военнослужащие начнут изображать из себя миротворцев вопреки достигнутому соглашению по Карабаху – реакция со стороны Москвы будет жесткой». 

Министр обороны Турции Хулуси Акар сообщал, что республика находится внутри процесса урегулирования в Нагорном Карабахе, как на поле, так и за столом переговоров. В МИД России подчеркивали, что деятельность Турции не относится к миротворческой операции в Карабахе, ее роль ограничивается лишь рамками центра по контролю за прекращением огня.

Напомним, главы военных ведомств РФ и Турции Сергей Шойгу и Хулуси Акар подписали меморандум о создании совместного центра по контролю за прекращением огня в Карабах.



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