 

Часть строительного крана обрушилась на дом в Москве

22.11.2020, 11:27, Новости дня

При строительстве многоэтажного здания в Москве облицовочная плита со строительного крана сорвалась на жилой дом, пострадали рабочие.

Инцидент произошел на Саввинской набережной. Рабочие пытаются унести часть конструкции, обрушившуюся на здание. «В ходе строительства элитного малоэтажного многоквартирного дома на Саввинской набережной в Хамовниках при поднятии краном сорвалась облицовочная плита. Есть пострадавшие среди рабочих», – передает «Интерфакс» со ссылкой на источник.  Повреждения получило стоящее рядом здание.  Видео с места происшествия публикует «Рен ТВ».

В июле на стройке в центре Москвы упал кран, крановщик получил травмы.



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