 

Россиян предупредили о росте цен на ЖКХ

22.11.2020, 11:14, Разное

По словам директора Организации народного контроля Натальи Чернышевой, обычно тарифы ЖКХ повышаются примерно на 4-6%. Однако в предстоящем году ресурсоснабжающие компании могут добиваться повышения на больший процент, чтобы сгладить убытки от 2020 года.

На цены ЖКХ также повлияет прекращение моратория на штрафы и отключения услуг ЖКХ за неуплату. Ведь многие семьи окажутся в сложной ситуации из-за долгов. Прибавить к этому мировую пандемию коронавируса с ее последствиями для экономики – и становится ясно, что снижения тарифов на коммуналку пока ждать не приходится.

По подсчетам гендиректора ПАО “Городские Инновационные Технологии” Сергея Минко, в российских регионах повышение составит 3,4-6,4%. Он напомнил, что по закону рост тарифов не может превышать уровень инфляции. По данным Минэкономразвития, она будет на уровне 4-5%.

Напомним, в июне аналитики подсчитали, что россияне стали меньше платить за услуги ЖКХ. Траты упали примерно на 13%, а расходы на одно лишь теплоснабжение сократились на 33% в годовом отношении.

Ранее “Дни.ру” писали о нескольких способах сэкономить на услугах ЖКХ. Специалисты рекомендовали россиянам своевременно оплачивать счета, чтобы избежать начисления пеней, а также установить счетчики вместо того, чтобы платить по фиксированным тарифам. А счет за электричество можно уменьшить, устанавливая в доме энергосберегающие лампочки и приборы.



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