 

Лолита Милявская пустилась во все тяжкие после развода

22.11.2020, 11:12, Разное

Популярная российская певица Лолита Милявская после развода с пятым супругом пустилась во все тяжкие. Она рассказала, что сейчас живет в прекрасном периоде, когда можно заниматься сексом и не беременеть.
Расставшись с супругом, Лолита Милявская начала жить для себя. Она рада, что избавилась от “токсичных” отношений. Артистка после каждого развода старалась наверстать упущенное. В беседе с Василием Шакулиным знаменитость заявила, что пальцев на руках не хватит, если начать считать ее половых партнеров. В целом певица не собирается заморачиваться на эту тему.

У исполнительницы был интимный контакт с афроамериканцем. Лолите Милявской просто хотелось проверить, действительно ли их мужские достоинства являются большими. Однажды артистка решилась на интим с женщиной. Данный опыт был нужен, чтобы понять, что она никогда больше на это не пойдет.

Лолита Милявская считает, на протяжении жизни не умела долго ждать своего принца, поэтому ни с кем не получилось построить крепкую семью.



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