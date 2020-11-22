Певица Анна Седокова рассказала о “сроке годности” женщины

22.11.2020, 11:12, Разное

Популярная российская певица Анна Седокова пояснила о так называемом “сроке годности” женщины. В своей публикации она хотела донести, что представительницы слабого пола могут быть прекрасными в любом возрасте.

После публикации свадебных фотографий Анне Седоковой в комментариях часто писали, что для своего молодого супруга она является старой. Также нередко ее обвиняют в исполнении любовных песен, намекая, что в таком возрасте уже нужно менять репертуар. Экс-солистка группы «ВИА Гра» вспомнила, как в детстве летала за границу с народным ансамблем, где видела очень красивых женщин старше 60 лет в платьях и на каблуках. Вернувшись домой, она не понимала, почему в аналогичном возрасте многие уже надевают платок.

Спустя 25 лет в голове у Седоковой до сих пор не укладывается тот факт, что кто-то имеет право судить женщину по ее дате рождения в паспорте, говорить ей по поводу ее веса и появления морщин, неудачного брака. Артистка считает главным – иметь сильный дух, который невозможно поломать гладкими высказываниями. Она призвала не слушать тех, кто кричит, что после 40 жизнь заканчивается.

По словам Седоковой, сейчас с 25 лет многие начинают сражаться со старостью, поскольку считают, что мужчины чаще выбирают молодых. Однако артистка по собственному опыту знает, что умные представители сильного пола отдают предпочтение более старшим женщинам. Сама же певица поддерживает себя в форме, но не из-за борьбы со старостью, она старается исправить ошибки юности, например, культуру питания.