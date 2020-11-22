 

«Работает в государственной сфере»: Елена Воробей рассказала о своем любимом человеке

22.11.2020, 11:12, Разное

Елена Воробей в эфире передачи «Ты не поверишь!» на канале НТВ пояснила о появлении в ее жизни любимого человека. Мужчина работает в государственной сфере.
Елена Воробей поделилась, что у нее все хорошо в личной жизни. В данное время звезда пародий состоит в романтических отношениях. У возлюбленного 53-летней артистки прекрасное чувство юмора, они вместе провели период самоизоляции, и житель отлично поладил с ее дочерью. Юмористка призналась, во время недавней переписки с друзьями она пояснила им, что находится на концерте с избранником, и они пожелали ей счастья. Относительно свадьбы Воробей пока не смогла точно сказать, поскольку ее отношения с любимым человеком только «укрепляются», однако у них «все еще впереди».

Звезда пародий в шутливой форме подчеркивает: она не знает, чем берет мужчин, поскольку собой занимается от случая к случаю и редко посещает косметолога. Она трижды состояла в браке, первые два – были фиктивными, а с третьим мужем знаменитость прожила десять лет. Кроме того, с особой теплотой артистка вспоминает отца своей дочери Сони, не смотря на то, что бизнесмен Игорь так на ней и не женился.



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