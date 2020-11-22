Мнение: Белые учёные, чёрные учёные и расизм

22.11.2020, 11:06, Разное

Издательство «Эльзевир», контролирует четверть (!) мирового рынка научных журналов. Университеты вынуждены покупать научные журналы, причём стоимость подписки доходит иногда до нескольких миллионов рублей в год. За чтение каждой статьи в интернете с учёных берут по две тысячи рублей. С защищающими науку пиратами издательство, разумеется, борется изо всех сил.

Учёные пытаются протестовать, но без особого успеха:

https://ru.wikipedia.org/wiki/Elsevier

В 2012 году начался протест «Цена знаний», инициированный 21 января 2012 года математиком Тимоти Гауэрсом (Кембридж) в собственном блоге из-за высоких цен, возможности подписки исключительно на комплекты журналов и поддержки законодательных инициатив SOPA, PIPA и Research Works Act. В рамках акции, направленной против бизнес-практики издательства, учёные бойкотировали его журналы, не публиковались в них, отказывались от рецензирования и редактирования работ для него. За первые три месяца акцию поддержало более 10 тысяч учёных.

Отдельной проблемой является рекламная деятельность издательства «Эльзевир». В интересах фармацевтической компании «Мерк» издательство публиковало ряд журналов, полностью рекламирующих проекты только этой компании. Эти издания выглядели как научные журналы, были представлены как научные журналы и содержали статьи научных журналов. В действительности же там публиковались лишь перепечатанные статьи, ранее уже публиковавшиеся в других изданиях, или краткое содержание других статей; почти все они посвящены лекарственным препаратам компании «Мерк». Так, во 2-м выпуске издаваемого «Эльзевир» журнала «Австралийский журнал медицины костей и суставов» 9 из 29 статей были посвящены препарату «Виокс» от компании «Мерк», а 12 из оставшихся статей — фосамаксу, который тоже выпускается «Мерк». Во всех этих статьях присутствовали положительные заключения, и, в частности, обзорная статья содержала всего две ссылки. Кроме такого рода изданий для специалистов, «Эльзевир» выпускало и журнал, предназначенный для семейных врачей, рассылавшийся абсолютно всем врачам общей практики в Австралии, который фактически был рекламным материалом продукции одной компании.

Всего Elsevier издало шесть журналов, целиком спонсировавшихся фарминдустрией. После разоблачения одного из этих журналов президент компании Майкл Хансен в конечном счёте опубликовал заявление, в котором признался, что была создана имитация научных журналов без предоставления полной информации о препаратах.

Теперь свежий весёлый казус. «Эльзевир» опубликовал у себя статью, в которой «учёные» доказывали, будто амулеты из нефрита помогают против коронавируса.

Статью выпустил Питтсбургский университет, и в ней продвигалось разное мракобесие про магнитные поля, которые влияют на запасы железа в человеческом организме, изменяя тем самым тяжесть течения коронавируса:

https://twitter.com/crackedscience/status/1321827174773641217

Журналисты написали одному из профессоров, подписавшихся под статьёй, и спросили его, что всё это значит. Вот цитаты из переписки:

https://retractionwatch.com/2020/10/29/amulets-may-prevent-covid-19-says-a-paper-in-elsevier-journal-they-dont/

…Я любезно предлагаю вам прочитать статью и изучить представленные доказательства. Я также предлагаю вам прочитать историю науки и то, как фанатики последовательно пытались блокировать и высмеивать новые идеи, бросающие вызов господствующей парадигме, от людей, которые считаются недостаточно умными. Я не удивлен, что эта статья вызвала гневные отклики. Очевидно, что идея о том, что чёрный ученый может предложить идею смены парадигмы, оскорбляет многих людей. Я буду с вами предельно откровенен: цвет моей кожи никак не влияет на мой интеллект.

Если у вас есть законные опасения по поводу этой статьи и вы хотите ее обсудить, я обращусь к вам; однако я не потерплю расизма или интеллектуальной нетерпимости в мой адрес…

Уважаемый доктор Оранский, пожалуйста, прочтите и поймите статью полностью, прежде чем принимать поспешное решение. Если мне позволено предположить, вы не понимаете ни квантовую физику, ни спиновую химию; вы принимаете поспешное решение, основанное на вашем знании классических теорий, которые доминируют в биологических науках. Кроме того, то, что вы белый мужчина, безусловно, дает вам привилегию думать, что у вас есть право определять, кто может предложить идеи, которые бросают вызов доминирующей парадигме. Другие культуры не являются примитивными, а цветные и коренные народы не являются интеллектуально неполноценными. Прежде чем вы перейдете к выводам по поводу этой статьи, я предлагаю вам разобраться в квантовой физике и спиновой химии, а также в том, чем она отличается от классических теорий, а затем прочитать мою статью.

Когда начался скандал, статью с сайта издательства убрали:

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969720363592

Вместе с тем профессор по-прежнему висит на сайте Питтсбургского университета и, вероятно, работает сейчас над какой-то новой перспективной темой. По ссылке есть его фото для тех, кто привык ставить диагнозы по аватаркам:

https://publichealth.pitt.edu/home/directory/moses-bility

На этом месте мы с вами могли бы начать смеяться над американцами: «Ну, тупые, разрушают науку толерантностью, поощряя шарлатанов из страха прослыть расистами». И действительно, как мы знаем из опыта нашей собственной страны, когда в науку приходят «классово близкие» или «расово близкие» кадры, ничем хорошим это не заканчивается.

Беда в том, что псевдоучёных полно и в России. Наука в любой стране сильно коррумпирована: рука обычно моет руку, и звучные должности раздаются по знакомству, а не по реальным научным заслугам. На одного настоящего учёного приходится обычно по пять бездельников и по два шарлатана, причём настоящий учёный в этой весёлой тусовке редко становится начальником.

Сомневающимся рекомендую провести простейший эксперимент. Наберите в поисковике «кафедра гомеопатии». Вы обнаружите, что гомеопаты открыто работают и продвигают своё учение в главных медицинских вузах страны:

https://yandex.ru/search/?text=”кафедра%20гомеопатии”