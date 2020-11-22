 

Украинский пловец Романчук установил рекорд Европы на дистанции 800 м вольным стилем

22.11.2020, 11:00, Новости дня

Украинский пловец Михаил Романчук установил новый рекорд Европы на дистанции 800 м вольным стилем на короткой воде, сообщил Национальный олимпийский комитет (НОК) Украины в Twitter 22 ноября. 

“В рамках [соревнований International Swimming League] ISL впервые проходили соревнования на дистанции 800 м вольным стилем. Этот дебют оказался успешным для украинца Михаила Романчука. 7:25:73 – время, которое он показал в бассейне Будапешта, это рекорд Европы на короткой воде, а также рекорд Украины”, – рассказали в НОК.

* ‍ * В межах в ISL вперше відбувалися змагання на 800 м вільним стилем. І цей дебют видався успішним для українця Михайла Романчука. 7.25,73 – час, який він показав у басейні Будапешту, це рекорд Європи на короткій воді, а також рекорд України. #ISL #ISL2020 #ISwimLeagueS02 pic.twitter.com/rvanwBrD9l

— НОК України (@OlympicUA) November 22, 2020

Спортивный сайт Sportarena 22 ноября пишет, что Романчук побил предыдущий рекорд француза Янника Аньеля (7:29:17), который держался восемь лет. Мировой рекорд на этой дистанции принадлежит австралийцу Гранту Хэкетту (7:23:42).

Романчук выступает за итальянскую команду Aqua Centurions. Он является двукратным чемпионом Европы и серебряным призером чемпионатов мира в Будапеште и Кванджу (Южная Корея).

Украинский пловец побил ранее установленный собственный рекорд на дистанции 400 м вольным стилем, сказано в сообщении Федерации плавания Украины 4 ноября. Он показал результат 3:39:63 на соревнованиях в Будапеште. В 2016 году на Кубке мира по плаванию в Токио эту же дистанцию он проплыл за 3:39:67.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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