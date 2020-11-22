 

Глава “Укравтодора” ответил на обвинения Уманского о злоупотреблениях на “Большом строительстве”

22.11.2020, 11:00, Новости дня

Глава “Укравтодора” Александр Кубраков считает, что обвинения экс-министра финансов Игоря Уманского в злоупотреблениях на “Большом строительстве” вызваны личной обидой. Об этом он заявил 20 ноября в эфире программы “Свобода слова Савика Шустера” на телеканале “Украина”.

“Если ты был вовлечен во все процессы, ты был советником Офиса [президента], ты наблюдал, когда создавался ковидный фонд, наблюдал, когда принимались решения, куда будут направляться эти деньги, если что-то было не так – это нужно было комментировать в процессе. Когда человек уходит из Офиса, пишет заявление и потом начинает ходить по эфирам, запускать блоги, обвинять в каких-то вещах… Мне это напоминает, что человек просто обижен на кого-то, на что-то, на какую-то ситуацию и все”, – отметил он.

Кубраков подчеркнул, что в этом году у “Укравтодора” было три источника финансирования: дорожный фонд, кредитные средства (19,3 млрд грн) и  средства, которые Украина получила от “Газпрома” в виде штрафов (35 млрд грн).

“Он говорит, что есть какая-то картелизация, но можно посмотреть – порядка 20 компаний работает на наших объектах, у которых есть контракты суммарно на более 1 млрд грн. То есть это не шесть, не две, не три компании”, – заявил глава “Укравтодора”.

Кубраков также отметил, что в этом году экономия на торгах находится на уровне 7,3%, что больше чем в прошлых годах, когда она составляла 5-6%. По его словам, на такую цифру удалось выйти благодаря высокой конкуренции.

Скриншот: Shuster online / YouTube

13 ноября Уманский сообщил о том, что деньги из фонда борьбы с COVID-19, выделенные на строительство дорог, присвоили шесть компаний, которые постоянно выигрывают тендеры в программе “Большого строительства”. 

В апреле 2020 года Верховная Рада внесла изменения в госбюджет, которыми одобрила создание фонда борьбы с коронавирусной инфекцией. Изначально правительство предлагало заложить в фонд 97,1 млрд грн, но народные депутаты не поддержали эту идею, в итоге было принято решение уменьшить размер фонда до 64,7 млрд грн. Позже размер фонда вырос до 66 млрд грн.

Верховная Рада Украины в июне разрешила выделить часть средств фонда на строительство дорог.

В общем на строительство дорог из этого фонда заложили 35 млрд грн. По информации Министерства финансов Украины, на 19 ноября потрачено 66% запланированных на дороги средств (20,8 млрд грн).

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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