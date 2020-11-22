Мнение: И коммунизм опять так близок…

22.11.2020, 10:52, Разное

Ну и все-таки да – нельзя не отметить самую забойную деталь того “мира будущего”, который мы с помощью ВЭФ, ООН и Мирового Банка обрисовали в предыдущем посте – без собственности, без денег, с близостью к “природе”, коммунальными (!) квартирами и “творческим трудом на благо общества”. Молодые, то есть постсовки, могут уже и не понять, но уж совки-то, заставшие СССР и советскую школу, должны были понять сразу: то, что описывается – это ведь самый натуральный коммунизм и есть. ДОЖДАЛИСЬ!!

В таком вот неожиданном разрезе. Никита Сергеич Хрущев, оказывается, просто малость с датой ошибся, а так-то в целом был прав: коммунизм таки будет построен, только не к 1980-му, а к 2030-му году. Ровно на полвека промахнулся! Но, с другой стороны, что такое полвека по сравнению с вечностью? Со сбычей мечт всего прогрессивного человечества? Зато – не в одной России и даже не в СССР, а сразу ВЕЗДЕ. Везде будет один сплошной коммунизм! Собственно, как уже сейчас многие почувствовали, заранее (например, Пелевин в последнем романе): вроде хочется эмигрировать, сбежать – но НЕКУДА. Везде одно и то же – любовь, комсомол и весна.

Причем, что еще важно отметить – это именно чистый, чистопородный марксизм без примеси ереси ленинизма. Нам, совкам, помнится, и в школе, и в вузе как раз этим плешь проедали – надо было знать, “в чем состоял новаторский вклад в марксизм великого В.И.Ленина”. И надо было отвечать, что главный вклад великого вождя мирового пролетариата состоял в том, что он якобы “доказал, что коммунизм может быть построен в одной, отдельно взятой стране”. Маркс, мол, в это не верил, даже имел наглость говорить, что “Россия не готова, потому что в ней мало пролетариата” – а Ленин ему нос утер. Маркс-то якобы считал, что должна быть некая ОБЩЕМИРОВАЯ революция, чтобы уж сразу – и в дамки, всем человечеством, “когда придет время” – А Ленин ждать не мог.

Этой мантрой про “в одной, отдельной взятой стране” всех советских так задолбали (пропаганда ведь была тотальной, работала день и ночь), что они даже специальный анекдот сочинили, посвященный именно этому выражению: “Тщательно изучив материалы XXV съезда КПСС, 16-й партконференции, речи товарища Леонида Ильича Брежнева, Продовольственную программу и Краткий курс Истории КПСС, патриарх Московский и всея Руси Тихон пришел к выводу, что конец света возможен в одной, отдельно взятой стране”. И все смеялись, потому что анекдот в точку. И при этом уже без всяких иллюзий понимали, что “ленинизм” как таковой провалился, никакого коммунизма в СССР нет и не будет никогда.

А теперь-то – всё по Марксу! “Как положено” – коммунизм сразу по всей планете, разом, и чтоб никто не убежал. Самые наивные, конечно, завоют, что, мол, представляли себе коммунизм немного иначе – без тотального контроля и общих бараков на всех… но это они по дурости – ясно же, что никаким другим коммунизм никогда и не задумывался, а отсутствие мяса – это как раз очень аутентично и повышает уровень достоверности почти до 100%.

Есть лишь слабая надежда, что как не получился коммунизм отдельно в России, так же он не получится и в масштабах планеты, и по тем же причинам. Но посмотрим. Пока, если глядеть на “эпидемию ковида” и всеобщее феноменальное послушание – все идет у новоявленных марксистов по плану. Прикольно, что самый что ни на есть коммунизм палнетарного масштаба (он же “цифровой концлагерь”) устроят, оказывается, самые богатые БУРЖУИ Земли, под своим чутким контролем. Но это тоже очень по-марксистски, диалектично: Отрицание Отрицания.

Дедушка Ленин был бы доволен. Не зря его так и не хоронят – берегут. “Долежать до мечты!” – его девиз.