Молодец, Ротару! – Личное мнение

22.11.2020, 10:48, Разное

София Ротару отказалась понижать свой гонорар за выступления и этим обратила на себя моё внимание.

Вот что заявил её концертный директор:

«Понижать гонорар, как сделали российские звезды, София Михайловна не хочет. Плюс ко всему у нее очень дорогая логистика и сопутствующие расходы (билеты на самолет, аренда VIP-зала, гостиница для звезды и коллектива). В общей сложности набирается сумма на 2 миллиона. Получается, чтобы только обеспечить все расходы по ее приезду, организаторам нужно заплатить гонорар Баскова. А ведь еще ей самой нужно заплатить гонорар. Поэтому заказчики выбирают тех, кто подешевле. Сейчас кризис: денег ни у кого нет».

Лично я не пошла бы на концерт Ротару, даже если бы мне за это хорошо заплатили.

Песни Софии Михайловны — совершенно не моя тема, а вот её позиция мне очень близка.

Это — позиция уважающего себя человека, профессионала своего дела, а не проститутки, заискивающей перед власть имущими в надежде на ответные «ништячки».

Это проституток сгоняют на «субботники», где они сосут бесплатно.

Это плохих артистов, плохих блогеров, плохих слесарей, плохих пекарей заказчики продавливают на понижение гонорара, а власть имущие, вообще, могут заставить пахать бесплатно. На благо Родины, так сказать.

Непрофессионалы соглашаются на меньшие деньги, потому что всё про себя понимают: за то говнище, что они генерируют, лучше содрать пониженную ставку, чем вообще ничего.

Непрофессионалам приходится заискивать перед теми, кто им готов заплатить, проседать по гонорарам, если их о том попросят, чтобы не оказаться в чёрных списках тех, кого никуда «не зовут», сниматься в позорных агитационных роликах, чтобы чуть позже им заплатили из бюджета денежку за выступление на очередном Дне города перед пьяным быдлом.

Непрофессионалы ноют в Эскорторгаме о том, как тяжела их доля, и просят государство оказать им поддержку.

Вообще, доля проституток — в широком смысле этого слова — тяжела.

Для меня проституция — это не только и не столько сдача в аренду частей собственного тела в обмен на вознаграждение. Проституция — это образ мыслей, образ жизни, это, если хотите, нутро человека.

Ротару — не проститутка.

Она всё жизнь прожила с одним мужем, а, овдовев в 55 лет, не побежала вставлять сиськи, повторно напяливать фату и рожать суррогатных детей.

София Михайловна занимается семьёй, творчеством.

У неё — красивые внуки, она — мать, бабушка, певица, жена одного мужа, а не трёх сменивших друг друга на брачном посту гомосексуалистов.

На неё приятно посмотреть. Как минимум, потому, что она всегда, между прочим, одетая, в отличие от той же Алки. Её жизненный путь вызывает лично у меня уважение.

В отличие, например, от такого:

Я не люблю песни Ротару, но я уважаю людей с чувством собственного достоинства.

Увы, нас таких — мало. Всё больше жалкие шлюшки кругом.

А вы их каких будете? Только честно.