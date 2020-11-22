 

В РФ за сутки выявили 24,5 тыс. случаев коронавируса

22.11.2020, 10:42, Новости дня

За минувшие сутки в РФ выявили 24 тыс. 581 новый случай коронавируса в 85 регионах, за все время в стране зафиксировано 2 млн 089 тыс. 329 случаев заболевания, сообщил оперштаб по борьбе с инфекцией.

За сутки зафиксирован 401 летальный исход, полностью выздоровело 18 тыс. 008 человек, говорится в сообщении опрештаба в Telegram. В Москве выявлено 6575 случаев короанвируса, в Санкт-Петербурге – 2668, в Московской области – 949.

Всего в стране за весь период зафиксировано 36 тыс. 179 летальных исходов, выздоровели 1 млн 595 тыс. 443 человека.

Накануне в РФ выявили 24 тыс. 822 случая коронавируса за сутки. Таким образом, число выявленных случаев сократилось на 241.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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